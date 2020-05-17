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Легенда Бундеслиги похоронил свою команду – удаление и пенальти уже на 4 минуте

20:28 105 Читати українською
Легенда Бундеслиги похоронил свою команду – удаление и пенальти уже на 4 минуте
Рефери удаляет Дикмайера / Getty Images

Защитник Зандхаузена из второй Бундеслиги Денис Дикмайер возобновил сезон не лучшим образом.

Игрок с огромным опытом выступлений в элите (более 200 матчей за Нюрнберг и Гамбург) получил глупое удаление уже на 4 минуте поединка против Ауэ.

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Дикмайер в штрафной перехватил соперника, который рвался к воротам Зандхаузена. Судья был неумолим – красная карточка и пенальти. Назаров "точку" реализовал, а во втором тайме Ауэ забил еще дважды. Партнеры Дикмайера сподобились на гол престижа (1:3).

Добавим, что Денис получил лишь второе удаление в своей карьере – первое было в сезоне 2016/17 за Гамбург.

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Германия Денис Дикмайер Денис Дикмайер Видеоновости Зандхаузен Зандхаузен
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