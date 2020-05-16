Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину

У чемпіонаті Німеччини вистачає класних гравців, які не дозволять сумувати без АПЛ, Прімери або Серії А.

Бундесліга – перший топ-чемпіонат Європи, який повертається після паузи, викликаної пандемією. Елітним німецьким клубам залишилось провести 9 турів без глядачів, щоб вирішити чимало важливих завдань. Одні змагаються за чемпіонство, інші – б'ються за єврокубкові місця і збереження прописки. Кожна команда має власного героя, до якого буде прикута особлива увага: бомбардири, молоді таланти або виконавці зі стажем. ESPN обрав дев'ять зірок, за якими варто стежити пильніше.

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Роберт Лєвандовскі (Баварія)

Найбільша зірка Бундесліги. 31-річний поляк, як хороше вино, з віком стає лише кращим. Він – головний снайпер поточної першості з 25-ма м'ячами. У провідних лігах Європи більше забиває лише Чіро Іммобіле (27). Схоже, обоє розіграють "Золотий бутс", якщо нагорода залишиться в силі. Роберт веде Баварію до 8-го чемпіонства поспіль і 30-го в історії "ротен".

Мілот Рашіца (Вердер)

Косоварський хавбек – одна з сенсацій першості. На його плечі лягає місія (не) можлива – збереження прописки для бременських "музик", які перебувають на 17-й позиції (22 очки). У попередніх 27-ми матчах Рашіца забив 7 голів, виконав 4 асисти. Він стане героєм Бремена, якщо команда залишиться серед найкращих.

Ерлінг Холанд (Борусія Д)

Скандинавська бестія з обличчям немовляти прагне знищити усіх на своєму шляху. Після зимового трансферу в Борусію Холанд провів 10 голів у 12-ти поєдинках! Хіба не космос, як на 19-річного тінейджера у великій лізі? Оформивши блискавичний хет-трик у прем'єрній грі за "джмелів", норвежець перетворився у хедлайнера світової преси.

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Зак Стеффен (Фортуна)

Американський кіпер виходив у кожному матчі на старті сезону – рятував, рятував і ще раз рятував Дюссельдорф від значно більших неприємностей. Далі – серйозна травма, яка не дозволила йому зіграти жодної хвилини у 2020-му. Однак Стеффен повністю відновився на карантині та, швидше за все, повернеться в основний склад Фортуни. Він був другим в Бундеслізі за кількістю сейвів у середньому за гру – 5.

Тімо Вернер (РБ Лейпциг)

Німецький нападник записав собі до активу 21 результативний постріл, а "бики" продовжують боротьбу за титул. Команда Юліана Нагельсманна перебуває на третій позиції, поступаючись Баварії 5-ма балами. Звісно, що Вернер буде головною зброєю Лейпцига на фініші сезону. Ліверпуль, Барселона та Інтер чекають від нього яскравої гри...

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Джейдон Санчо (Борусія Д)

Британська перлина Бундесліги проводить, можливо, останній сезон на Сігнал Ідуна Парк. Санчо пов'язують з найбільшими клубами Європи, і "джмелі" навряд чи встоять перед спокусливою пропозицією. Вихованець Ман Сіті підтверджує свій неймовірний потенціал розкішною статистикою – 14 голів і 16 асистів у 25-ти матчах. Попрощитись зі "Срібною Салатницею" було б справжньою казкою.

Кай Хаверц (Байєр)

"Футбол належить таким гравцям, як Хаверц. Він – видатний футболіст", – говорить тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. 20-річний хавбек є вожаком Байєра, який б'ється з Борусією М за четверте місце. "Аспіринкам" потрібно відіграти два очки, щоб пробитись до Ліги чемпіонів. Кай наразі провів 22 матчі, забив 6 голів і зробив 5 результативних передач.

Маркус Тюрам (Борусія М)

Син чемпіона світу-1998 у складі збірної Франції без проблем адаптувався до німецького стилю. На відміну від свого батька, який виступав на позиції центрального захисника, Маркус гарно проявляє себе в атаці. У перших 22-х матчах за "лошаків" молодий француз відзначився 6-ма голами та 8-ма асистами.

Клаудіо Пісарро (Вердер Бремен)

41-річний перуанець вже заявляв, що це буде його останній сезон. Після цих 9-ти матчів Бундесліга більше не побачить на полі свого легендарного форварда, який має за плечима 20 (!) сезонів та 6 чемпіонських титулів. На жаль, зараз доводиться боротись за виживання, але фани Вердера вірять, що Пісарро гучно грюкне дверима на прощання.

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