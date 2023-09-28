Камерунські футбольні чиновники, зокрема, президент професійної ліги Камеруну П'єр Семенге та колишній віце-президент Fecafoot Генрі Ньялла Куан, закликали ФІФА та CAF посприяти звільненню екс-зірки.

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Як інформує The Athletic, листи з проханням вжити заходів щодо Ето'О були надіслані президенту ФІФА Джанні Інфантіно, а також голові Конфедерації африканського футболу (CAF) Патрісу Мотсепе. Вимоги пов'язані, зокрема, з можливою причетністю Ето'О до договірних матчів. На початку серпня CAF розпочала розслідування інциденту.

У листі також згадуються податкові махінації екс-гравця Барселони, за які глава Fecafoot отримав умовний термін, його сутичка з уболівальником під час чемпіонату світу в Катарі та спонсорську угоду з букмекерською компанією 1xBet. Крім того, перебування Ето'О на посаді названо таким, що суперечить статуту Fecafoot.

"Від ФІФА не було почуто жодного слова, попри численні скарги та нагадування. Як ФІФА може продовжувати зберігати мовчання перед обличчям такої кількості скандалів, які підривають довіру громадськості до спортивної етики та чесності матчів? Ви можете собі уявити, щоб ФІФА та УЄФА мовчали, якби президент європейської футбольної Федерації підписав контракт з оператором ставок на спорт?" – цитує лист видання.

Нагадаємо, нещодавно Самуель Ето'О організував для своєї збірної матч-спаринг з росіянами, а також планує відвідати столицю країни-терористки.

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