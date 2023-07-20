Скандал розгорівся через розмову Ето'о з президентом Вікторії Юнайтед Валентином Гвейном. Обидва говорили про арбітра матчу та те, що він може стати на заваді піднятись у вищій дивізіон. Запис розмови наводить Camfoot.

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"Зберігай спокій. Ми дамо тобі три очки і відсторонимо рефері", – сказав голос, схожий на Ето'О. Також він зауважив, що краще побачитися один з одним непомітно, коли він повернеться додому. Sportmediaset наводить ще одну цитату: "Клуб має піднятися до першого дивізіону. Це наша мета, в цьому зацікавлена Федерація. Нас четверо: я, ти і ще двоє людей. Вікторія Юнайтед підніметься в класі".

Швидше за все, розмова відбулася ще в січні, проте витік стався лише зараз. Тоді ще клуб виступав у другому дивізіоні чемпіонату Камеруну. За кілька місяців Вікторія Юнайтед вийшла в елітний дивізіон.

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