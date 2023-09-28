Камерунские футбольные чиновники, в частности, президент профессиональной лиги Камеруна Пьер Семенге и бывший вице-президент Fecafoot Генри Ньялла Куан, призвали ФИФА и CAF посодействовать увольнению экс-звезды.

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Как информирует The Athletic, письма с просьбой принять меры в отношении Это'О были направлены президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также главе Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрису Мотсепе. Требования связаны, в частности, с возможной причастностью Это'О к договорным матчам. В начале августа CAF начала расследование инцидента.

В письме также упоминаются налоговые махинации экс-игрока Барселоны, за которые глава Fecafoot получил условный срок, его стычка с болельщиком во время чемпионата мира в Катаре и спонсорское соглашение с букмекерской компанией 1xBet. Кроме того, пребывание Это'О в должности названо противоречащим уставу Fecafoot.

"От ФИФА не было услышано ни одного слова, несмотря на многочисленные жалобы и напоминания. Как ФИФА может продолжать хранить молчание перед лицом такого количества скандалов, которые подрывают доверие общественности к спортивной этике и честности матчей? Вы можете себе представить, чтобы ФИФА и УЕФА молчали, если бы президент европейской футбольной Федерации подписал контракт с оператором ставок на спорт?" – цитирует письмо издание.

Напомним, недавно Самуэль Это'О организовал для своей сборной матч-спарринг с россиянами, а также планирует посетить столицу страны-террористки.

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