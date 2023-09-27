Зараз 42-річний Ето'О очолює футбольну федерацію своєї країни, тож несе пряму відповідальність за організацію товариського матчу між Камеруном та Росією, який запланований на 12 жовтня на території країни-окупантки.

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Ба більше, легендарний форвард особисто планує відвідати Москву. Принаймні про це заявив генеральний секретар камерунської федерації Блез Джунан: "Самюель Ето'О відвідає товариський матч нашої команди у Москві. Пан президент буде радий повернутися до Росії та подивитися на перемогу збірної Камеруну, адже вони виграють, чи не так? Ми добре знаємо наших футболістів і повністю впевнені у їхніх силах".

Рішення Ето'О здадуться ще більш блюзнірськими, якщо пригадати, що лише на початку серпня камерунець брав участь у благодійному матчі для України, який організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

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