"Невдоволення трибун на адресу Зінченка, думаю, було пов'язане з тим, що від нього чекали, щоб він дорожив м'ячем та розвивав комбінації своєї команди, а не просто позбавлявся його.

Зінченко став закулісним героєм виходу Арсенала у чвертьфінал ЛЧ – на камеру це не потрапило

Зінченко виглядав досить невпевненим. Не знаю, із чим це було пов'язано, може просто з тим, що він довго не грав.

І ще він намагається багато зробити, граючи на позиції лівого захисника. Мені від цього стає лячно. Думаю, і вболівальники Арсенала відчувають схожі почуття. Зінченко має бути на полі тим, ким туди виходить, зберігати спокій та дорожити м'ячем", – цитує Райта The Boot Room.

Нагадаємо, українець з'явився на полі на останні 15 хвилин другого екстратайму і допоміг Арсеналу пробитись у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті