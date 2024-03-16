"Недовольство трибун в адрес Зинченко, думаю, было связано с тем, что от него ждали, чтобы он дорожил мячом и развивал комбинации своей команды, а не просто избавлялся от него.

Зинченко стал закулисным героем выхода Арсенала в четвертьфинал ЛЧ – на камеру это не попало

Зинченко выглядел довольно неуверенным. Не знаю, с чем это было связано, может просто с тем, что он долго не играл.

И еще он пытается многое сделать, играя на позиции левого защитника. Мне от этого становится страшно. Думаю, и болельщики Арсенала испытывают похожие чувства. Зинченко должен быть на поле тем, кем туда выходит, сохранять спокойствие и дорожить мячом", – цитирует Райта The Boot Room.

Напомним, украинец появился на поле на последние 15 минут второго экстратайма и помог Арсеналу пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти