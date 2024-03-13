Українець вийшов на 15 хвилин другого екстратайму і зробив свій чималий внесок у підсумкову перемогу "канонірів". Видання The Sun включило дії українця у топ-5 моментів матчу, які могли залишитися непоміченими.

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"У перерві додаткового часу Артета звернувся до своєї лави запасних, де Олександр Зінченко та Едді Нкетія роздяглися і були готові вийти на 105-й хвилині. Однак, перш ніж пара це зробила, Зінченко відвернувся від поля і повернувся до Нкетії, обхопив руками шию нападника ззаду і на кілька секунд притулився чолом до нього.

Можна тільки уявити, як в останню хвилину пролунали слова підтримки та натхнення. Це особливо важливо для гравця на кшталт Нкетії, який останнім часом мав так мало ігрового часу", – пише джерело.

Арсенал вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, здолавши Порту в серії пенальті