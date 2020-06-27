Лечче Шахова установил исторический антирекорд Серии А

Подопечные Фабио Ливерани потерпели очередное унизительное поражение в чемпионате Италии.

Лечче в рамках 28-го тура итальянского первенства с разгромным счетом уступил лидеру чемпионата Ювентусу 0:4. Это поражение стало для команды нашего Евгения Шахова историческим.

Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0

Лечче стал первой командой в истории, которая пропустила минимум четыре гола в четырех матчах Серии А подряд. Напомним, еще до карантина "салентини" получили четыре сухих гола от Ромы (0:4), уступили Аталанте (2:7), а уже после рестарта Серии А были разгромлены Миланом (1:4) и Ювентусом (0:4). В общей сложности, в четырех последних играх Лечче пропустил 19 голов, забив в ответ лишь трижды.

Как следствие, "желто-красные" идут третьими с конца (18-ое место) в Серии А и пропустили больше всех – 64 гола. Второе место по пропущенным мячам занимает Дженоа (51).

Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва