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Лечче Шахова установил исторический антирекорд Серии А

08:54 - Читати українською
Лечче Шахова установил исторический антирекорд Серии А
Ювентус – Лечче – 4:0 / Твиттер ФК Ювентус

Подопечные Фабио Ливерани потерпели очередное унизительное поражение в чемпионате Италии.

53’ Пауло Дибала
62’ Криштиану Роналду
83’ Гонсало Игуаин
86’ Маттейс Де Лигт
 
Фабио Лучони 32’
32’ Фабио Лучони
53’ Пауло Дибала
62’ Криштиану Роналду
83’ Гонсало Игуаин
86’ Маттейс Де Лигт

Лечче в рамках 28-го тура итальянского первенства с разгромным счетом уступил лидеру чемпионата Ювентусу 0:4. Это поражение стало для команды нашего Евгения Шахова историческим.

Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0

Лечче стал первой командой в истории, которая пропустила минимум четыре гола в четырех матчах Серии А подряд. Напомним, еще до карантина "салентини" получили четыре сухих гола от Ромы (0:4), уступили Аталанте (2:7), а уже после рестарта Серии А были разгромлены Миланом (1:4) и Ювентусом (0:4). В общей сложности, в четырех последних играх Лечче пропустил 19 голов, забив в ответ лишь трижды.

Как следствие, "желто-красные" идут третьими с конца (18-ое место) в Серии А и пропустили больше всех – 64 гола. Второе место по пропущенным мячам занимает Дженоа (51).

Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва

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Италия Серия А Ювентус - Лечче Евгений Евгений Шахов Лечче Лечче Ювентус Ювентус
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