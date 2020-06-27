Фатальна помилка Шахова та корисний Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лечче – 4:0

В рамках 28-го туру Серії А Ювентус розгромив Лечче (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Лечче.

Лечче залишився в меншості ще у першому таймі через вилучення Лучоні, проте Ювентус відкрив рахунок лише у другій половині. Не обійшлось без помилки Шахова – українець віддав передачу точнісінько на Роналду поблизу штрафного. Португалець одразу скинув під удар Дибалі, а той класним ударом у дев'ятку пробив Габріела.

Ювентус знищив Лечче – Шахов провів повний матч і привіз гол, але класно виглядав до перерви

Трохи пізніше Роналду реалізував пенальті, а ближче до кінця гри ще й асистував Ігуаїну. Крапку в матчі поставив Де Лігт з передачі Дугласа Кости.

Таким чином, Ювентус набрав 69 очок та очолює турнірну таблицю, Лечче з 25 пунктами залишився у зоні вильоту.