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Фатальна помилка Шахова та корисний Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лечче – 4:0

01:26 - Читать на русском
Фатальна помилка Шахова та корисний Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Лечче – 4:0
Гравці Ювентуса / твіттер ФК Ювентус

В рамках 28-го туру Серії А Ювентус розгромив Лечче (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Лечче.

53’ Пауло Дибала
62’ Кріштіану Роналду
83’ Гонсало Ігуаїн
86’ Маттейс Де Лігт
 
Фабіо Лучоні 32’
32’ Фабіо Лучоні
53’ Пауло Дибала
62’ Кріштіану Роналду
83’ Гонсало Ігуаїн
86’ Маттейс Де Лігт

Лечче залишився в меншості ще у першому таймі через вилучення Лучоні, проте Ювентус відкрив рахунок лише у другій половині. Не обійшлось без помилки Шахова – українець віддав передачу точнісінько на Роналду поблизу штрафного. Португалець одразу скинув під удар Дибалі, а той класним ударом у дев'ятку пробив Габріела.

Ювентус знищив Лечче – Шахов провів повний матч і привіз гол, але класно виглядав до перерви

Трохи пізніше Роналду реалізував пенальті, а ближче до кінця гри ще й асистував Ігуаїну. Крапку в матчі поставив Де Лігт з передачі Дугласа Кости.

Таким чином, Ювентус набрав 69 очок та очолює турнірну таблицю, Лечче з 25 пунктами залишився у зоні вильоту.

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Теги
Євген Євген Шахов Кріштіану Кріштіану Роналду Лечче Лечче Ювентус Ювентус Італія Відеоновини Українці за кордоном Ювентус - Лечче
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