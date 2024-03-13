У середу, 13 березня, Лечче представив нового головного тренера. Ним став колишній наставник Удінезе і Спеції Лука Готті. Про це інформує офіційний сайт клубу. Повідомляється, що 56-річний фахівець підписав контракт до літа 2024 року з опціоном автоматичного продовження в разі порятунку команди в Серії А.

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Раніше Готті розірвав контракт зі Спецією, щоб мати можливість підписати угоду з Лечче. Будучи тренером Спеції, Готті працював з екс-півзахисником збірної України Віктором Коваленком. Лука відомий тим, що його команди демонструють прагматичний футбол – надійний в обороні, але малорезультативний в атаці.

Нагадаємо, що Роберто Д'Аверса був звільнений після поразки в матчі з Вероною і подальшого зриву на форварда суперника Тома Анрі. Лечче посідає 16 місце в турнірній таблиці Серії А за підсумками 28 турів.

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