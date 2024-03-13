В среду, 13 марта, Лечче представил нового главного тренера. Им стал бывший наставник Удинезе и Специи Лука Готти. Об этом информирует официальный сайт клуба. Сообщается, что 56-летний специалист подписал контракт до лета 2024 года с опционом автоматического продления в случае спасения команды в Серии А.

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Ранее Готти расторгнул контракт со Специей, чтобы иметь возможность подписать соглашение с Лечче. Будучи тренером Специи, Готти работал с экс-полузащитником сборной Украины Виктором Коваленко. Лука известен тем, что его команды демонстрируют прагматичный футбол – надёжный в обороне, но малорезультативный в атаке.

Напомним, что Роберто Д'Аверса был уволен после поражения в матче с Вероной и последующего срыва на форварда соперника Тома Анри. Лечче занимает 16 место в турнирной таблице Серии А по итогам 28 туров.

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