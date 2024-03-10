Лечче і Верона зіграли 10 березня в 28-му турі Серії А (0:1). Рахунок і огляд матчу чемпіонату Італії читайте на "Футбол 24".

Поєдинок мав надважливе значення з точки зору боротьби за виживання. Лечче, хоч і посідав 14 місце, випереджав зону вильоту лише на 2 очки. Верона взагалі йшла передостанньою, але відставала від рятівної зони тільки на один бал. Величезна щільність команд у нижній частині турнірної таблиці Серії А – будь-яка перемога когось із аутсайдерів кардинально змінювала ситуацію.

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Гості почали активніше. Вже на першій хвилині підопічні Марко Бароні, який свого часу повертав Лечче в еліту, але влітку 2023-го не отримав нового контракту, заробили кутовий. Стандарт завершився неточним навісом/ударом. М'яч опустився на сітку. Тут же вперше вступив у гру і кіпер Лечче. Господарі відповіли спробою Банда, який продавив захисника, але не пробив повз Монтіпо.

На 17-й хвилині тиск Верони втілився в гол. Фолоруншо з-за меж штрафного поцілив у нижній кут. Щоправда, допоміг рикошет, після якого м'яч дещо змінив напрямок польоту і опинився в сітці. Лечче відповів заробленим пенальті. Після удару Банда арбітр зафіксував гру рукою, але після перегляду VAR скасував рішення. М'яч влучив у коліно, а не в руку.

Лечче міг відігратися ще до перерви – Алмквіст влучив у поперечину, а з ударом Крстовіча впорався Монтіпо. Господарі ще й втратили Банда на наступний поєдинок проти Салернітани – п'ята жовта в сезоні та дискваліфікація.

У другому таймі гострота остаточно зникла. Верона довела матч до надважливої перемоги. Завдяки єдиному голу, забитому не без везіння, "мастифи" з передостаннього місця піднялася аж на 13-те (26 очок). Лечче опустився на 16-ту позицію, маючи 25 балів.