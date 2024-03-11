Головний тренер Лечче Роберто Д'Аверса був звільнений після ганебного епізоду в кінці матчу з Вероною.

Лечче програло вдома Вероні та продовжило невдалу серію. Команда набрала 5 очок за 12 турів і осіла біля зони вильоту. Головний тренер був під загрозою звільнення та полегшив керівництву рішення жахливою поведінкою.

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Після гри Роберто Д'Аверса вийшов на поле справуватися та вдарив головою форварда Верони – Тома Анрі впав на газон. Лечче сьогодні повідомило на офіційному сайті, що тренер звільнений внаслідок інциденту.

"На останніх хвилинах була провокація. Я не хотів, щоб моїх гравців дискваліфікували. Я вийшов на поле не для того, щоб когось бити. Хотів просто подякувати тренеру Верони, але до мене звернувся Анрі. Жахливе видовище, але я такого не планував. Прошу вибачення", – спробував виправдатися Д'Аверса.