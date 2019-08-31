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Лечче офіційно підписав Імбула – футболіст виступає на позиції Шахова

11:13 143 Читать на русском
Лечче офіційно підписав Імбула – футболіст виступає на позиції Шахова
Жіанеллі Імбула / Соцмережі

Півзахисник Сток Сіті Жіанеллі Імбула став гравцем італійського Лечче.

Лечче на офіційному сайті оголосив про підписання 26-річного хавбека Жіанеллі Імбула. Француз перейшов у італійський клуб на правах оренди, яка розрахована на 1 рік. Також у Лечче є право викупу Імбула.

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Зауважимо, що хавбек стане прямим конкурентом українського футболіста Євгена Шахова за місце у складі команди, адже гравці виступають на одній позиції.

У лютому 2016 року Сток Сіті придбав Імбула в Порту за рекордні для англійського клубу 18,3 млн фунтів. Останні два сезони француз провів у оренді за Тулузу і Райо Вальєкано.

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