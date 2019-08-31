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Лечче официально подписал Имбула – футболист выступает на позиции Шахова

11:13 17 Читати українською
Лечче официально подписал Имбула – футболист выступает на позиции Шахова
Жианелли Имбула / Соцсети

Полузащитник Сток Сити Жианелли Имбула стал игроком итальянского Лечче

Лечче на официальном сайте объявил о подписании 26-летнего хавбека Жианелли Имбула. Француз перешел в итальянский клуб на правах аренды, которая рассчитана на 1 год. Также у Лечче есть право выкупа Имбула.

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Заметим, что хавбек станет прямым конкурентом украинского футболиста Евгения Шахова за место в составе команды, ведь игроки выступают на одной позиции.

В феврале 2016 года Сток Сити приобрел Имбула у Порту за рекордные для английского клуба 18,3 млн фунтов. Последние два сезона француз провел в аренде за Тулузу и Райо Вальекано.

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Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Украинцы за рубежом Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче Жианелли Имбула Жианелли Имбула
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