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Інтер у ефектному стилі розтрощив Лечче, Шахов провів весь матч у запасі

26 серпня 23:38 88 Читать на русском
Інтер у ефектному стилі розтрощив Лечче, Шахов провів весь матч у запасі
Інтер – Лечче – 4:0

Останній матч 1-го туру італійської Серії А завершився доволі простою домашньою звитягою Інтера над Лечче (4:0).

21’ Марсело Брозовіч
24’ Стефано Сенсі
60’ Ромелу Лукаку
84’ Антоніо Кандрева
 
Дієго Фаріас 76’
21’ Марсело Брозовіч
24’ Стефано Сенсі
60’ Ромелу Лукаку
76’ Дієго Фаріас
84’ Антоніо Кандрева

Честь закриття дебютного туру нового сезону чемпіонату Італії випала на Джузеппе Меацца, де місцевий Інтер приймав Лечче. "Нерадзуррі" під керівництвом нового тренера – Антоніо Конте – вийшли на гру з новачками Лукаку та Сенсі в основі, в той час як наш Євген Шахов просидів весь матч у запасі "салентіні".

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Поєдинок давався Інтеру доволі просто. Міланці тримали ініціативу від стартового до фінального свистка, вже до середини першого тайму забезпечивши гандикап у два м'ячі. На 21-й хвилині рахунок відкрив Брозовіч, який шедевральний ударом з-за меж штрафного влучив у дальню дев'ятку, а ще за три хвилини Сенсі метрів з 20-ти пробив точно під дальню стійку – 2:0. Лечче на 30-х хвилинах міг забити після двох класних пострілів Ла Мантії, але Хандановіч впорався.

По перерві зміст гри не змінився, тому третій гол не змусив довго на себе чекати. На 60-й хвилині чергова позиційна атака Інтера завершилась дальнім ударом Мартінеса, який голкіпер Габріель парирував перед собою. Лукаку, уникнувши офсайду, тут же зіграв на добиванні – 3:0. Сам Лаутаро після цього міг забити четвертий, однак аргентинець змарнував цілу серію моментів – найяскравішим з них став прохід через центр з ударом метрів з 25-ти над дальньою дев'яткою.

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Останні надії Лечче на більш-менш гідний рахунок вбив Фаріас. Хавбек, який вийшов на заміну, провів на полі всього 15 хвилин, влетів у підкаті ззаду по ногах і отримав пряму червону. Після цього Інтер забив четвертий гол зусиллями Політано, однак взяття воріт скасували через офсайд у Лукаку. Втім, на 84-й Лечче пропустив після шедеврального "наклболу" Кандреви метрів з 30-ти у дальню дев'ятку – 4:0!

Більше голів вболівальники не побачили. Поєдинок завершився розгромною перемогою Інтера, який набрав три очки й очолив турнірну таблицю. Втім, це лише перший тур.

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Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче Інтер Інтер Італія Інтер - Лечче
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