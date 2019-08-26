Інтер у ефектному стилі розтрощив Лечче, Шахов провів весь матч у запасі

Останній матч 1-го туру італійської Серії А завершився доволі простою домашньою звитягою Інтера над Лечче (4:0).

Честь закриття дебютного туру нового сезону чемпіонату Італії випала на Джузеппе Меацца, де місцевий Інтер приймав Лечче. "Нерадзуррі" під керівництвом нового тренера – Антоніо Конте – вийшли на гру з новачками Лукаку та Сенсі в основі, в той час як наш Євген Шахов просидів весь матч у запасі "салентіні".

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Поєдинок давався Інтеру доволі просто. Міланці тримали ініціативу від стартового до фінального свистка, вже до середини першого тайму забезпечивши гандикап у два м'ячі. На 21-й хвилині рахунок відкрив Брозовіч, який шедевральний ударом з-за меж штрафного влучив у дальню дев'ятку, а ще за три хвилини Сенсі метрів з 20-ти пробив точно під дальню стійку – 2:0. Лечче на 30-х хвилинах міг забити після двох класних пострілів Ла Мантії, але Хандановіч впорався.

По перерві зміст гри не змінився, тому третій гол не змусив довго на себе чекати. На 60-й хвилині чергова позиційна атака Інтера завершилась дальнім ударом Мартінеса, який голкіпер Габріель парирував перед собою. Лукаку, уникнувши офсайду, тут же зіграв на добиванні – 3:0. Сам Лаутаро після цього міг забити четвертий, однак аргентинець змарнував цілу серію моментів – найяскравішим з них став прохід через центр з ударом метрів з 25-ти над дальньою дев'яткою.

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Останні надії Лечче на більш-менш гідний рахунок вбив Фаріас. Хавбек, який вийшов на заміну, провів на полі всього 15 хвилин, влетів у підкаті ззаду по ногах і отримав пряму червону. Після цього Інтер забив четвертий гол зусиллями Політано, однак взяття воріт скасували через офсайд у Лукаку. Втім, на 84-й Лечче пропустив після шедеврального "наклболу" Кандреви метрів з 30-ти у дальню дев'ятку – 4:0!

Більше голів вболівальники не побачили. Поєдинок завершився розгромною перемогою Інтера, який набрав три очки й очолив турнірну таблицю. Втім, це лише перший тур.

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