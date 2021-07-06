Український легіонер представника іспанської Сегунди спробує вдруге зарекомендувати себе у клубі.

Захисник Орест Лебеденко повернувся в Луго, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Facebook.

Василь Кравець близький до переходу вже у третій іспанський клуб

22-річний оборонець минулий сезон провів в оренді в донецькому Олімпіку, де у 23 матчах відзначився 5 результативними передачами.

Нагадаємо, Лебеденко перейшов у Луго в січні 2019 року з львівських Карпат, підписавши з іспанцями контракт на 4,5 року. За підсумками минулого сезону галісійці посіли 11 сходинку у турнірній таблиці Сегунди.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині