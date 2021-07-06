Лебеденко повернувся в Луго
08:55 - Читать на русском
Український легіонер представника іспанської Сегунди спробує вдруге зарекомендувати себе у клубі.
Захисник Орест Лебеденко повернувся в Луго, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Facebook.
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22-річний оборонець минулий сезон провів в оренді в донецькому Олімпіку, де у 23 матчах відзначився 5 результативними передачами.
Нагадаємо, Лебеденко перейшов у Луго в січні 2019 року з львівських Карпат, підписавши з іспанцями контракт на 4,5 року. За підсумками минулого сезону галісійці посіли 11 сходинку у турнірній таблиці Сегунди.
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