Украинский легионер представителя испанской Сегунды попытается во второй раз зарекомендовать себя в клубе.

Защитник Орест Лебеденко вернулся в Луго, сообщает клубная страница в социальной сети Facebook.

Василий Кравец близок к переходу уже в третий испанский клуб

22-летний защитник прошлый сезон провел в аренде в донецком Олимпике, где в 23 матчах отметился 5 результативными передачами.

Напомним, Лебеденко перешел в Луго в январе 2019 года из львовских Карпат, подписав с испанцами контракт на 4,5 года. По итогам прошлого сезона галисийцы заняли 11 место в турнирной таблице Сегунды.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии