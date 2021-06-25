Захисник Леганеса Василь Кравець близький до переходу в хіхонський Спортінг, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Переговори з астурійцями перебувають на фінальній стадії – Спортінг хоче взяти 23-річного українця в оренду з правом викупу.

Нагадаємо, минулий сезон Кравець провів на правах оренди у польському Леху. За познанський клуб наш співвітчизник провів 27 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

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