У матчі 30-го туру чемпіонату Італії Ювентус на виїзді поступився Лаціо (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Лаціо та Ювентус підійшли до протистояння з різними турнірними завданнями, але однією метою – перемагати. Римляни змінили тренера і поєдинок з туринцями став для Ігора Тудора дебютним біля керма "орлів". Представники "вічного міста" продовжують відчайдушну боротьбу за єврокубки, тоді як "Стара синьойора" розраховує на місце у Лізі чемпіонів.

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Традиційно важка непоступлива боротьба у першій половині зустрічі проходила під акомпанемент господарів. Варто згадати небезпечний удар Кастельяноса з лінії штрафного на 20-й хвилині – повз праву стійку.

Другий тайм був ще скупішим на моменти – команди старались, створювали, але з вирішальним ударом не складалось. Відверто не пощастило Марушичу, який на 73-й хвилині після прострілу Іммобіле розстрілював ворота Ювентуса – в останній момент м'яч влучив у ногу захиснику і вийшов не кутовий.

Наприкінці матчу Весіно стріляв по центру з району одинадцятиметрової позначки, але пробив вкрай неточно. За мить м'яч після удару Луїса Альберто лише завдяки рикошету не влетів у сітку Ювентуса. Вже у доданий час Іммобіле виходив сам на сам, але Бремер технічно відтіснив Чіро і не дав забити. Та за мить Марушич таки вистраждав справедливий і очікуваний гол Лаціо – Гендузі з лівого флангу навісив прямісінько на голову чорногорцю і Адам спрямував сферу у сітку. Відігратись туринцям не вистачило часу.

Перемога принесла "орлам" 46 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці, Ювентус з 59 балами залишився третім.

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