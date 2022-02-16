Мілан готовий залишити капітана в команді, але тому доведеться піти на солідне зменшення зарплати. Інакше клуб відпустить Романьйолі вільним агентом.

Інтер та Мілан намагались підписати Маліновського – відомі причини зриву трансферу

За інформацією Сalciomercato, керівництво Мілана пропонує 27-річному італійцю угоду із зарплатою у 2,5 млн євро на сезон. Зараз Романьйолі заробляє 5,5 млн. Лаціо згоден платити 3 млн і розраховує, що цього буде достатньо.

Перевагою "орлів" також буде той факт, що Алессіо Романьйолі з дитинства уболіває за Лаціо, хоча є вихованцем запеклого ворога – Роми.

Чемпіони світу та Європи, капітан Мілана, але без Мбаппе – несподіваний список вільних агентів на літо-2022