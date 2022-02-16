Милан готов оставить капитана в команде, но тому придется пойти на солидное уменьшение зарплаты. Иначе клуб отпустит Романьоли свободным агентом.

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По информации Сalciomercato, руководство Милана предлагает 27-летнему итальянцу соглашение с зарплатой в 2,5 млн евро в сезон. Сейчас Романьоли зарабатывает 5,5 млн. Лацио согласен платить 3 млн и рассчитывает, что этого будет достаточно.

Преимуществом "орлов" также будет тот факт, что Алессио Романьоли с детства болеет за Лацио, хотя является воспитанником ожесточенного врага – Ромы.

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