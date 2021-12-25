Італійське видання La Gazzetta dello Sport сформувала топ-10 гравців, у яких завершується контракт з нинішніми клубами. До списку чомусь не потрапив Кіліан Мбаппе, хоча його кандидатура здається очевидною.

"Навіть вони не зможуть платити таку зарплатню": Райола "відрубав" один з топ-варіантів для Погба

1. Поль Погба (півзахисник, чемпіон світу, Манчестер Юнайтед);

2. Франк Кессье (півзахисник, Мілан);

3. Лоренцо Інсіньє (нападник, чемпіон Європи, Наполі);

4. Андреа Белотті (нападник, чемпіон Європи, Торіно);

5. Деніс Закарія (півзахисник, Боруссія М);

6. Нуссаїр Мазрауї (захисник, Аякс);

7. Алессіо Романьйолі (захисник, Мілан);

8. Луїс Феліпе Рамос (захисник, Лаціо);

9. Флоріан Грілліч (півзахисник, Хоффенхайм);

10. Рейнілду Мандава (захисник, Лілль).

Потенційні покупці вже з 1-го січня можуть укладати попередні контракти з цими гравцями, але у нинішніх клубів також ще є час, щоб вмовити їх підписати нові угоди. Минуле літо подарувало кілька вибухових переходів вільними агентами – Мессі, Рамос, Доннарумма, Депай, Агуеро та інші зірки були безкоштовними.

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