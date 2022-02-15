Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський залишається ласим шматочком для європейських грандів. У матчі 25-го туру Серії А проти Ювентуса наш співвітчизник забив фантастичний гол у ворота "Старої синьйори", чим змусив ще більше говорити про себе.

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За повідомленням Calciomercato, українець міг змінити клубну прописку ще перед початком поточного сезону. На Руслана, зокрема, претендували два міланські гранди – Інтер та Мілан. "Нерадзуррі" стежили за хавбеком протягом двох років і збиралися зробити пропозицію Аталанті, однак тодішній наставник Антоніо Конте вирішив, що не зможе вписати Маліновського у свою ігрову схему.

Мілану ж підписати Руслана завадило керівництво Аталанти. У Бергамо Маліновського назвали "недоторканним" і відмовилися вступати в переговори.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за свою команду 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з бергамасками чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 30 млн євро.

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