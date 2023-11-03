Лаціо після провального старту сезону зумів подолати кризу. Команда Мауріціо Саррі виграла три матчі поспіль і на момент початку гри посідала 7 місце турнірної таблиці. Болонья йшла 8-ю, відстаючи на 1 пункт. При цьому підопічні Тьягу Мотти не програвали ще з 21 серпня – безпрограшна серія "россоблу" в чемпіонаті Італії налічувала 9 матчів.

Ібрагімовіч близький до повернення в Мілан

Найцікавішим моментом на старті гри став удар Кастельяноса в каркас воріт. Щоправда, форвард Лаціо у тому епізоді сфолив. У першому таймі гості неодноразово апелювали до арбітра щодо призначення пенальті, однак всі їхні вимоги були проігноровані. Наактивніше протестував Педро, який, зрештою, отримав жовту за надмірні емоції. Болонья уперед майже не ходила, та й Лаціо нічого не створив біля воріт Скорупскі. Логічні нулі.

Все змінилося одразу по перерві. Минуло якихось 30 секунд після поновлення гри, а Болонья вже святкувала забитий гол. Фергюсон вискочив віч-на-віч із Проведелем і відкрив рахунок. Орсоліні міг подвоїти перевагу "россоблу", але зі штрафного влучив у стінку. Позиція була вбивчою.

1:0 – відігратися Лаціо так і не зумів. Команда Саррі перервала переможну серію і опустилася на 8 місце. У неділю "орлів" може випередити ще й Рома, якщо вдома обіграє Лечче. Болонья ж піднялася на 6 місце, довівши безпрограшну серію в чемпіонаті до неймовірних для себе 10 поєдинків. Команда Тьягу Мотти вже у єврокубковій зоні.

У вівторок, 7 листопада, римляни вдома зіграють матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти Фейєнорда, який очолює групу E з 6-ма очками. У команди Саррі 4 бали після першого кола ЛЧ.

Непередбачувана Серія А та ще 7 найконкурентніших ліг, які щороку світять нові команди в Лізі чемпіонів