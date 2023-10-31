Новий сезон – новий чемпіон. За таким принципом в останні роки живуть вісім європейських першостей.

"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR виділяє європейські ліги, які щосезону делегують в Лігу чемпіонів різні команди.

Змінність чемпіона та боротьба за титул – одні з головних характеристик цікавої першості. У периферійних чемпіонатах ця умова важлива для збереження конкуренції, адже щоразу інший клуб має змогу вкусити частину фінансового пирога Ліги чемпіонів.

Протягом останніх чотирьох років 8 ліг щосезону презентують нового чемпіона. Всі точно знають один приклад – Серія А: домінування Ювентуса завершилося через помилки керівництва, чим почергово скористалися Інтер і Мілан, а в минулому сезоні Скудетто взяв яскравий Наполі.

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На слуху також Туреччина: "президентський" клуб Істанбул Башакшехір виграв титул і відійшов убік, потім Бешикташ випередив Галатасарай за рівності балів завдяки перевазі в очних матчах, далі тріумфував Трабзонспор, а торік з 13 місця на вершину повернувся Галатасарай. Туреччина може отримати і п'ятого нового чемпіона – Фенербахче не втратив жодного очка за 10 турів.

Просуваємося далі на схід, де частиною історії стали українці. У 2020-му чемпіонат Казахстану виграв Кайрат з Адерінсолою Есеолою, у 2021-му Тобол взяв титул без наших хлопців, але вже у 2022-му Данило Безкоровайний допоміг Астані виграти трофей, а у 2023-му чемпіоном став Ордабаси з Артемом Бєсєдіним і Євгеном Макаренком.

У Вірменії українці також допомогли забезпечити змінність чемпіона. Після Арарата-Вірменії, титул перейшов до Алашкерта, а далі увімкнулися наші футболісти – Антон Братков вигравав лігу з Пюніком, а Зотько, Цимбалюк, Парамонов і Хльобас (Дмитро забив 9 голів) взяли золоті медалі з Урарту.

На Балканах чемпіонським різноманіттям можуть похвалитися Словенія та Північна Македонія. У словенців корона переходить за маршрутом Цельє, Мура, Марібор, Олімпія. У македонців головний приз над головою почергово підіймали Вардар, Шкендія, Шкупі та Струга.

З Кіпром є нюанс. Коронавірусний сезон-2019/20 там зупинили та чемпіона не оголосили, хоча першою йшла Омонія, яка виграла трофей наступного року. Тому формально чемпіон не повторювався – до COVID-19 першість брав АПОЕЛ. В останні сезони чемпіонами ставали Аполлон і Аріс.

Трішки екзотики на завершення. Карликове Сан-Маріно теж не має гегемона: Тре Фіорі, Фольгоре, Ла Фіоріта та Тре Пенне змінюють один одного на вершині таблиці.