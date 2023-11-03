Лацио после провального старта сезона сумел преодолеть кризис. Команда Маурицио Сарри выиграла три матча подряд и на момент начала игры занимала 7-е место турнирной таблицы. Болонья шла 8-й, отставая на 1 пункт. При этом подопечные Тьягу Мотты не проигрывали еще с 21 августа – беспроигрышная серия "россоблу" в чемпионате Италии насчитывала 9 матчей.

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Самым интересным моментом на старте игры стал удар Кастельяноса в каркас ворот. Правда, форвард Лацио в этом эпизоде сфолил. В первом тайме гости неоднократно апеллировали к арбитру по поводу назначения пенальти, однако все их требования были проигнорированы. Активнее всех протестовал Педро, который в итоге получил желтую за чрезмерные эмоции. Болонья вперед почти не ходила, но и Лацио ничего не создал у ворот Скорупски. Логичные нули.

Все изменилось сразу после перерыва. Прошло каких-то 30 секунд после возобновления игры, а Болонья уже праздновала забитый гол. Фергюсон выскочил на свидание с Проведелем и открыл счет. Орсолини мог удвоить преимущество "россоблу", но со штрафного попал в стенку. Позиция была убойной.

1:0 – отыграться Лацио так и не сумел. Команда Сарри прервала победную серию и опустилась на 8 место. В воскресенье "орлов" может опередить еще и Рома, если дома обыграет Лечче. Болонья же поднялась на 6 место, доведя беспроигрышную серию в чемпионате до невероятных для себя 10-ти поединков. Команда Тьягу Мотты уже в еврокубковой зоне.

Во вторник, 7 ноября, римляне дома сыграют матч 4-го тура Лиги чемпионов против Фейеноорда, возглавляющего группу E с 6-ю очками. У команды Сарри 4 балла после первого круга ЛЧ.

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