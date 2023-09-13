У матчі з Наполі 30-річний Андерсон встановив унікальне досягнення. Ця зустріч стала для правого вінгера 101-ю поспіль у складі Лаціо. Як інформує Calciomercato, боси "орлів" вражені формою бразильця, і хочуть підписати з ним довгостроковий контракт.

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Повідомляється, що зараз президент Лаціо Клаудіо Лотіто працює над новою угодою з Андерсоном, яка буде розрахована до літа 2028 року. Найближчим часом у Андерсона має народитися донька, і він має намір залишитися з сім'єю в Римі на довгий термін. Питання стосується майбутньої зарплати гравця: зараз Андерсон заробляє 2,5 млн євро на рік з урахуванням бонусів, і Лаціо хоче збільшити цю суму до 3 млн євро. Однак сам гравець вимагає оклад у розмірі 3 млн євро без урахування бонусів.

Абсолютний рекорд за кількістю матчів за команду Серії А поспіль належить колишньому капітану Інтера Хав'єру Дзанетті (167 ігор).

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