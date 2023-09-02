Серія А, 3 тур

Аталанта – Монца – 3:0

Голи: Едерсон, 34, Скамакка, 42, 62

Наполі – Лаціо – 1:2

Голи: Зєліньські, 32 – Луїс Альберто, 30, Камада, 52

Аталанта після шокової терапії знову перемогла. Джан П'єро Гасперіні нарешті наважився випустити новачків з перших хвилин, і вони не підвели. Де Кетеларе знову з результативною дією. Цього разу бельгієць віддав асист на Едерсона. Скамакка продемонстрував, чому бергамці не пошкодували на нього майже 30 млн євро. Форвард оформив дубль. Це його перші голи майже за пів року.

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Схоже, Мауріціо Саррі в Неаполі почувається краще, ніж головний клуб цього міста. Наполі на власному полі програв своєму колишньому тренеру торік і не зумів помститися на старті нинішньої кампанії. Чинні чемпіони були фаворитами, адже впевнено виграли два попередні матчі. Водночас Лаціо стартував з двох сенсаційних поразок. Однак результат гри вирішує зовсім не статистика.

"Орли" вже звично віддали суперникам ініціативу, але були готові вжалити за першої ж нагоди. Така з'явилася в середині першого таймі. Феліпе Андерсон відборовся на фланзі й відпасував на Луїса Альберто. Іспанець геніально оцінив момент – п'ятою спрямував м'яч у ближній кут, чого не очікував взагалі ніхто. Втім, з Наполі розслаблятися не можна. Вже за дві хвилини Осімхен відновив рівновагу.

Усе мав вирішити другий тайм. Лаціо пощастило швидко забити. Чергову контратаку влучним ударом реалізував Камада. Завдання "партенопейців" стало максимально складним. Суперник отримав можливість сісти в глибоку оборону. Наполі намагався тиснути, оголяючи тили. Це призвело до ще двох пропущених. Пощастило, що в обох випадках Дзакканьї заліз у офсайд, а на грі працював VAR.

Варто зауважити, що Наполі таки спромігся організувати фінальний штурм. Бракувало лише акцентованого завершального удару – все летіло кудись зовсім повз ворота. Зрештою, Лаціо вистояв і набрав свої перші очки у сезоні, знову обігравши чемпіонів.