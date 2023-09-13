В матче с Наполи 30-летний Андерсон установил уникальное достижение. Эта встреча стала для правого вингера 101-й подряд в составе Лацио. Как информирует Calciomercato, боссы "орлов" впечатлены формой бразильца, и хотят подписать с ним долгосрочный контракт.

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Сообщается, что сейчас президент Лацио Клаудио Лотито работает над новым соглашением с Андерсоном, которое будет рассчитано до лета 2028 года. В ближайшее время у Андерсона должна родиться дочь, и он намерен остаться с семьей в Риме на долгий срок. Вопрос касается будущей зарплаты игрока: сейчас Андерсон зарабатывает 2,5 млн евро в год с учётом бонусов, и Лацио хочет увеличить эту сумму до 3 млн евро. Однако игрок требует оклад в размере 3 млн евро без учёта бонусов.

Абсолютный рекорд по количеству матчей за команду Серии А подряд принадлежит бывшему капитану Интера Хавьеру Дзанетти (167 игр).

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