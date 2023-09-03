Наполі на власному полі програв Лаціо. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Чинні чемпіони Італії програли в третьому турі Серії А. Лаціо водночас оформив першу перемогу в сезоні завдяки чудовій грі Луїса Альберто та Феліпе Андерсона.

Наполі сенсаційно програв Лаціо, вдруге поспіль поступившись Саррі

Альберто у першому таймі створив дивовижний гол – п'ятою несподівано пробив у ближній кут воріт після прострілу Андерсона. Суперники були шоковані.

Лаціо пропустив у відповідь від Зєліньскі, але вирвав три очки зусиллями Камади. Результативну атаку знову організували Луїс і Феліпе. Наполі міг взагалі пережити розгром, але два голи гостей скасували через офсайди.