Шикарна хитрість Луїса Альберто у відеоогляді матчу Наполі – Лаціо – 1:2
13:20 - Читать на русском
Наполі на власному полі програв Лаціо. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Луїс Альберто 30’
Даїчі Камада 52’
30’ Луїс Альберто
52’ Даїчі Камада
Чинні чемпіони Італії програли в третьому турі Серії А. Лаціо водночас оформив першу перемогу в сезоні завдяки чудовій грі Луїса Альберто та Феліпе Андерсона.
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Альберто у першому таймі створив дивовижний гол – п'ятою несподівано пробив у ближній кут воріт після прострілу Андерсона. Суперники були шоковані.
Лаціо пропустив у відповідь від Зєліньскі, але вирвав три очки зусиллями Камади. Результативну атаку знову організували Луїс і Феліпе. Наполі міг взагалі пережити розгром, але два голи гостей скасували через офсайди.
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