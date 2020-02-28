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"Ласкаво просимо в Мадрид": Зінченко з одноклубниками "запалив" на тренуванні Манчестер Сіті

17:58 489 Читать на русском
"Ласкаво просимо в Мадрид": Зінченко з одноклубниками "запалив" на тренуванні Манчестер Сіті
Манчестер Сіті / Твіттер Манчестер Сіті

Олександр Зінченко зі своїми одноклубниками у хорошому гуморі підходить до чергового матчу.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

Манчестер Сіті на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відео з тренування команди. Футболісти перебували у доброму гуморі і залишались під враженнями від перемоги в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

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Зокрема, французький захисник "містян" Бенжамен Менді вибіг на тренувальне поле зі словами про те, що він і далі у Мадриді, а український легіонер Олександр Зінченко дотепно покепкував з погодніх умов у Манчестері: "О, це дощ! Нарешті".

Нагадаємо, підопічні Гвардіоли у середу, 26 лютого, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Сантьяго Бернабеу здолали мадридський Реал 2:1.

У чемпіонаті Англії "містяни" після 27 турів посідають другу сходинку турнірної таблиці, набравши 57 очок. Від лідера – Ліверпуля – вони відстають на 22 пункти.

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