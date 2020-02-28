"Ласкаво просимо в Мадрид": Зінченко з одноклубниками "запалив" на тренуванні Манчестер Сіті

Олександр Зінченко зі своїми одноклубниками у хорошому гуморі підходить до чергового матчу.

Манчестер Сіті на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відео з тренування команди. Футболісти перебували у доброму гуморі і залишались під враженнями від перемоги в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

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Зокрема, французький захисник "містян" Бенжамен Менді вибіг на тренувальне поле зі словами про те, що він і далі у Мадриді, а український легіонер Олександр Зінченко дотепно покепкував з погодніх умов у Манчестері: "О, це дощ! Нарешті".

Нагадаємо, підопічні Гвардіоли у середу, 26 лютого, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Сантьяго Бернабеу здолали мадридський Реал 2:1.

У чемпіонаті Англії "містяни" після 27 турів посідають другу сходинку турнірної таблиці, набравши 57 очок. Від лідера – Ліверпуля – вони відстають на 22 пункти.

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