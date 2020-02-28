Гвардіола поділився подробицями щодо травми Ляпорта – француз ризикує не вийти у матчі-відповіді проти Реала

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт знову змушений пропускати матчі через проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що оборонець зазнав травми підколінного суглоба, інформує Sky Sports.

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Іспанець очікує, що відновлення Ляпорта триватиме 3-4 тижні. Таким чином, француз точно пропустить фінал Кубка ліги проти Астон Вілли (1 березня) та два тури АПЛ, серед яких дербі з Манчестер Юнайтед (8 березня). Участь центрбека у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Реала (17 березня) також під питанням.

Нагадаємо, Ляпорт пропустив майже всю першу частину сезону 2019/20 через травму коліна.

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