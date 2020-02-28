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Гвардіола поділився подробицями щодо травми Ляпорта – француз ризикує не вийти у матчі-відповіді проти Реала

16:23 96 Читать на русском
Гвардіола поділився подробицями щодо травми Ляпорта – француз ризикує не вийти у матчі-відповіді проти Реала
Ляпорт у супроводі лікаря / Getty Images

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт знову змушений пропускати матчі через проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що оборонець зазнав травми підколінного суглоба, інформує Sky Sports.

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Іспанець очікує, що відновлення Ляпорта триватиме 3-4 тижні. Таким чином, француз точно пропустить фінал Кубка ліги проти Астон Вілли (1 березня) та два тури АПЛ, серед яких дербі з Манчестер Юнайтед (8 березня). Участь центрбека у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Реала (17 березня) також під питанням.

Нагадаємо, Ляпорт пропустив майже всю першу частину сезону 2019/20 через травму коліна.

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Теги
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