"Добро пожаловать в Мадрид": Зинченко с одноклубниками "зажег" на тренировке Манчестер Сити

Александр Зинченко со своими одноклубниками в хорошем настроении подходит к очередному матчу.

Манчестер Сити на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал видео с тренировки команды. Футболисты находились в хорошем настроении и оставались под впечатлением от победы в 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

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В частности, французский защитник "горожан" Бенжамен Мэнди выбежал на тренировочное поле со словами о том, что он и дальше в Мадриде, а украинский легионер Александр Зинченко остроумно пошутил над погодными условиями в Манчестере: "О, это дождь! Наконец".

Напомним, подопечные Гвардиолы в среду, 26 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу одолели мадридский Реал 2:1.

В чемпионате Англии "горожане" после 27 туров занимают вторую строчку турнирной таблицы, набрав 57 очков. От лидера – Ливерпуля – они отстают на 22 пункта.

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