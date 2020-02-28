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"Добро пожаловать в Мадрид": Зинченко с одноклубниками "зажег" на тренировке Манчестер Сити

18:01 88 Читати українською
"Добро пожаловать в Мадрид": Зинченко с одноклубниками "зажег" на тренировке Манчестер Сити
Манчестер Сити / Твиттер Манчестер Сити

Александр Зинченко со своими одноклубниками в хорошем настроении подходит к очередному матчу.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Манчестер Сити на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал видео с тренировки команды. Футболисты находились в хорошем настроении и оставались под впечатлением от победы в 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

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В частности, французский защитник "горожан" Бенжамен Мэнди выбежал на тренировочное поле со словами о том, что он и дальше в Мадриде, а украинский легионер Александр Зинченко остроумно пошутил над погодными условиями в Манчестере: "О, это дождь! Наконец".

Напомним, подопечные Гвардиолы в среду, 26 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу одолели мадридский Реал 2:1.

В чемпионате Англии "горожане" после 27 туров занимают вторую строчку турнирной таблицы, набрав 57 очков. От лидера – Ливерпуля – они отстают на 22 пункта.

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Англия Реал Мадрид - Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Бенжамен Менди Бенжамен Менди
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