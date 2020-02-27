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Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцю

14:40 548 Читать на русском
Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцю
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Getty Images

Для Олександра Зінченка, як і всього Манчестер Сіті, настає визначальний відрізок сезону 2019/20.

Манчестер Сіті зробив серйозний крок до виходу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Підопічні Хосепа Гвардіоли здобули вольову перемогу над Реалом на Сантьяго Бернабеу та перед матчем-відповіддю стали фаворитами на здобуття путівки у чвертьфінал найпрестижнішого клубного турніру Європи. Олександр Зінченко знову не потрапив до заявки "містян" і це серйозно насторожує. Особливо з урахуванням майбутнього чемпіонату Європи-2020, до старту якого залишилося трохи більше 100 днів.

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Проблеми Зінченка розпочалися одразу після історичної перемоги збірної України над Португалією, яка і вивела "синьо-жовтих" на Євро. Після того матчу Олександр травмував коліно та був прооперований у Барселоні. Українець перебував у лазареті майже 2 місяці, а після повернення на поле втратив місце в основному складі Манчестер Сіті, яке відвоював приблизно рік тому. Навіть відхід Анхеліньо в РБ Лейпциг не покращив позиції Зінченка, який з початку року зіграв у Прем'єр-лізі лише 139 хвилин. Востаннє 23-річний уродженець Радомишля виходив на поле ще 2 лютого у провальному для себе матчі з Тоттенхемом, отримавши безглузде вилучення. Після того Гвардіола не включав українця навіть до заявки "містян", а вчорашній поєдинок на Сантьяго Бернабеу Олександр переглядав з трибун. Як і його наречена Влада Седан, яка змушена була вболівати проти свого улюбленого Реала в компанії іншого чоловіка. Ним виявився брат журналістки.

Станом на 27 лютого Зінченко зіграв за Ман Сіті у поточному сезоні 1213 хвилин у всіх турнірах. З них 829 – в АПЛ та 114 – у Лізі чемпіонів. Попри невпевнене становище Олекса, до показників минулого сезону залишилося не так і багато – у кампанії 2018/19 він провів 1153 хвилини у Прем'єр-лізі та 336 – в ЛЧ. Про сезон 2017/18 і говорити нічого, адже там українець відіграв лише 1104 хвилини у всіх турнірах. Як бачимо, ситуація зовсім не катастрофічна, але приємного все одно мало. Особливо для Андрія Шевченка, адже наставник нашої національної команди влітку дебютує у статусі тренера на великому турнірі. Безумовно, Зінченко – один із тих, на кого керманич "синьо-жовтих" робитиме найбільшу ставку.

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Зустріч Реал – Манчестер Сіті, окрім перемоги чемпіонів Англії, принесла для українця ще хорошу новину. Бенжамен Менді, який і витіснив Олекса зі складу, через перебір жовтих карток не зіграє у матчі-відповіді. Таким чином, серед усіх конкурентів українця за місце на лівому фланзі оборони залишився лише універсальний солдат Жоау Канселу, або ж Пеп Гвардіола наважиться на черговий експеримент. 17 березня у поєдинку проти Реала на Етіхаді Зінченко може отримати чи не останній шанс витіснити француза з основи. Українцеві "світить" унікальна можливість проявити свої найкращі якості на фоні однієї з найкращих команд світу.

Безумовно, Шевченко навряд чи панікує через малу кількість ігрової практики у свого підопічного, адже навіть тренування з такими визнаними майстрами – це вже серйозний досвід. Два роки тому Зінченко опинився у куди гіршій ситуації, при цьому демонструючи у національній команді пристойну гру. Проте, це не скасовує того беззаперечного факту, що ігровий тонус має куди більше значення за будь-яке тренування.

Зауважимо, що гігантський відрив Ліверпуля від Ман Сіті (22 очки) може зіграти на користь півзахисника збірної України. Гвардіола, найімовірніше, вдасться до серйозної ротації у матчах Прем'єр-ліги на користь інших турнірів – передусім, Ліги чемпіонів. З урахуванням дискваліфікації від УЄФА саме тріумф у найпрестижнішому єврокубку став для "містян" завданням №1. Тому Олександр практично гарантовано отримає ігровий час протягом наступних двох місяців – головне уникнути травм.

До слова, вже у неділю, 1 березня, Зінченко може виграти перший трофей у сезоні 2019/20 – Манчестер Сіті у фіналі Кубка англійської ліги зіграє з Астон Віллою. У колекції українця вже є дві аналогічні нагороди, здобуті у попередніх двох сезонах. Цілком вірогідно, що доведеться готувати місце для ще одної медалі, адже до фінального поєдинку "містяни" підходять явним фаворитом.

Як бачимо, найближчі матчі можуть стати чи не вирішальними з точки зору перспектив Олександра в Ман Сіті – принаймні, на поточний сезон. Українець просто зобов'язаний вхопитися за потенційний шанс – так само, як зробив це у минулому сезоні, коли став беззаперечно основним виконавцем у команді Хосепа Гвардіоли. Характер у Зінченка є, і ми це добре знаємо.

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