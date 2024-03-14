Економічний віце-президент каталонців став черговим фахівцем, який не зміг продовжувати роботу під керівництвом Жоана Лапорти. У Барселоні спостерігається тенденція, що клуб покидають фахівці, які не згодні з курсом, який обрав президент.

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"Едуард Ромеу подав заяву про відставку, посилаючись на несумісність, із повною відданістю своїй професійній роботі. Президент Лапорта прийняв відставку, подякувавши йому за його роботу на чолі економічного відділу клубу. Публічні пояснення будуть надані найближчим часом", – йдеться у заяві прес-служби Барселони.

Слід зауважити, що Ромеу прийшов у клуб невдовзі після перемоги Жоана Лапорти на президентських виборах. Саме його відділу доводилося працювати над запровадженням економічних важелів, щоб Барселона могла підписувати нових гравців попри величезні борги.

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