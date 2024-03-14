Экономический вице-президент каталонцев стал очередным специалистом, который не смог продолжать работу под руководством Жоана Лапорты. В Барселоне наблюдается тенденция, что клуб покидают специалисты, которые не согласны с курсом, который избрал президент.

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"Эдуард Ромеу подал заявление об отставке, ссылаясь на несовместимость, с полной преданностью своей профессиональной работе. Президент Лапорта принял отставку, поблагодарив его за его работу во главе экономического отдела клуба. Публичные объяснения будут предоставлены в ближайшее время", – говорится в заявлении пресс-службы Барселоны.

Следует заметить, что Ромеу пришел в клуб вскоре после победы Жоана Лапорты на президентских выборах. Именно его отделу приходилось работать над внедрением экономических рычагов, чтобы Барселона могла подписывать новых игроков несмотря на огромные долги.

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