Наставник "блаугранас" Хаві оголосив, що покине свій пост після завершення сезону. Керівництво Барселони активно підшукує нового тренера.

Реал – Барселона: визначились дата і час початку Ель Класіко, яке може вирішити долю чемпіонства

Як повідомляє Foot Mercato, Хансі Флік нещодавно зустрівся з президентом "кулес" Жоаном Лапортою. Німецького фахівця на зустріч супроводжував його агент. Зазначається, що керівництву Барселони подобається кандидатура Фліка.

Варто зауважити, що "блаугранас" також розглядали наставника Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Утім, його профіль не знайшов одностайної підтримки серед керівництва Барселони.

Жирона повернулась на 2-ге місце, здолавши Осасуну – суддя заважав топ-грі Довбика, Циганков віддав асист і зламався