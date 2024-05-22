Керівництво Барселони визначилось з наступником Хаві і готується до перемовин.

Іспанський фахівець роздратував президента "кулес" Жоана Лапорту своїми заявами про неможливість конкурувати з Реалом за трофеї без додаткового підсилення складу. Очільник Барселони вирішив підшукати заміну Хаві, хоча контракт тренера з клубом чинний до 2025 року.

Довбик може стати частиною великого "розкрадання" Жирони – три лідери на вихід, українця бачать порятунком для Барси

Як інформує Diario Sport, сьогодні, 22 травня, спортивний директор Деку та Боян відправилися у Лондон, де проведуть перемовини з Ганс-Дітером Фліком. На зустрічі також буде присутній Піні Захаві.

Джерело зазначає, що під час перемовин обговорюватимуть призначення Фліка тренером Барси, якщо клуб вирішив звільнити Хаві. Однак це рішення поки що не ухвалено. Майбутнє іспанця буде обговорюватися після матчу з Севільєю.

Нагадаємо, Хаві очолив Барселону в листопаді 2021 року. З "кулес" тренер виграв титул чемпіона Іспанії у сезоні 2022/23.

Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом