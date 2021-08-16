Лапорта озвучив космічний борг Барселони – клуб має виплатити більше 1 млрд євро
Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про катастрофічний фінансовий стан справ клубу.
Лапорта на прес-конференції розкрив фінансову ситуацію Барселони. Справи каталонців дуже кепські – борг клубу становить 1,35 млрд євро, наводить слова президента "блаугранас" ESPN.
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Функціонер зізнався, що ситуація дуже тривожна, а борги Барселони зросли ще на 200 млн євро у порівнянні з січнем 2020 року.
Нагадаємо, колишній президент каталонців Жозеп-Марія Бартомеу наїхав на Лапорту через фінансовий стан клубу, виокремивши 10 пунктів, які призвели до катастрофи.
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