Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про катастрофічний фінансовий стан справ клубу.

Лапорта та Бартомеу / фото з відкритих джерел

Лапорта на прес-конференції розкрив фінансову ситуацію Барселони. Справи каталонців дуже кепські – борг клубу становить 1,35 млрд євро, наводить слова президента "блаугранас" ESPN.

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Функціонер зізнався, що ситуація дуже тривожна, а борги Барселони зросли ще на 200 млн євро у порівнянні з січнем 2020 року.

Нагадаємо, колишній президент каталонців Жозеп-Марія Бартомеу наїхав на Лапорту через фінансовий стан клубу, виокремивши 10 пунктів, які призвели до катастрофи.

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Barcelona's president, Joan Laporta, opens up on the club's financial situation. pic.twitter.com/gJGnhnszhk — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2021