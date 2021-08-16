Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал о катастрофическом финансовом состоянии дел клуба.

Лапорта и Бартомеу / фото из открытых источников

Лапорта на пресс-конференции раскрыл финансовую ситуацию Барселоны. Дела каталонцев очень плохи – долг клуба составляет 1,35 млрд евро, приводит слова президента "блаугранас" ESPN.

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Функционер признался, что ситуация очень тревожная, а долги Барселоны выросли еще на 200 млн евро по сравнению с январем 2020 года.

Напомним, бывший президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу наехал на Лапорту из-за финансового состояния клуба, выделив 10 пунктов, которые привели к катастрофе.

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Barcelona's president, Joan Laporta, opens up on the club's financial situation. pic.twitter.com/gJGnhnszhk — ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2021