Лапорта озвучил космический долг Барселоны – клуб должен выплатить более 1 млрд евро
Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал о катастрофическом финансовом состоянии дел клуба.
Лапорта на пресс-конференции раскрыл финансовую ситуацию Барселоны. Дела каталонцев очень плохи – долг клуба составляет 1,35 млрд евро, приводит слова президента "блаугранас" ESPN.
Экс-президент Барселоны нашел виновных в финансовых проблемах клуба – жесткое заявление наделало резонанса
Функционер признался, что ситуация очень тревожная, а долги Барселоны выросли еще на 200 млн евро по сравнению с январем 2020 года.
Напомним, бывший президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу наехал на Лапорту из-за финансового состояния клуба, выделив 10 пунктов, которые привели к катастрофе.
Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує