Як відомо, Лапорта неодноразово натякав, що у негараздах клубу винне попереднє керівництво, яке пішло у відставку в жовтні 2020-го. Бартомеу, схоже, втомився терпіти звинувачення, надіславши очільнику Барси листа на 10 пунктів.

"Рада директорів Барселони планувала призначити вибори президента на 21 березня 2021 року що дозволило б нам взяти на себе всю відповідальність і провести фінансові розрахунки за сезон 2020/21. Це дало б змогу прийняти необхідні рішення, щоб уникнути нинішньої складної ситуації. Ми були б єдиними, хто відповідальний за наслідки пандемії. Рішення, які нове правління клубу не приймало протягом останніх місяців, чітко демонструють їхню бездіяльність.

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У квітні 2020-го ми запустили корпоративний проект Барселони, який ґрунтувався на чотирьох стратегічних угодах. Якби правління Лапорти схвалило цей проект, це означало б вливання капіталу в клуб на суму 220 млн євро. Це дозволило б скоротити втрати, пов'язаних з коронавірусом, які за сезон 2020/21 склали 375 млн євро. Якщо додати зниження зарплат гравців на 20% (90 млн), правила Ла Ліги були б дотримані, а Барселона могла б реєструвати футболістів і зберегти Ліонеля Мессі.

Не буду тим, хто заперечує чи не визнає, що ситуація з фінансами через пандемію була і залишається складною. Ми намагалися зберегти найкращу футбольну команду в історії, тому змушені були підвищувати гравцям зарплати, щоб мати можливість конкурувати з клубами АПЛ й іншими клубами з практично невичерпними ресурсами

Також дивним є рішення керівництва піти на мирову з Неймаром, по суті, пробачивши йому борг. Це була виграшна справа для клубу. Чому ви прийняли таке рішення всупереч інтересам Барселони?" – цитує Бартомеу AS.

До слова, Лапорта вже відреагував на звинувачення. У понеділок, 16 серпня, президент "синьо-гранатових" планує дати спеціальну прес-конференцію.

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