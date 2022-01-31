"Підписання Обамеянга? Схоже, що ми сьогодні закриємо цю угоду. Майбутнє Дембеле? Були запропоновані кілька варіантів, остаточне рішення за ним, чи він погодиться перейти в англійський клуб", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Дембеле близький до переходу в Челсі – Барселона може обміняти його на зірку лондонців

Усман вже кілька тижнів не потрапляв до заявки каталонців, Хаві відсторонив француза від команди через небажання підписувати контракт на умовах клубу. За даними ЗМІ, форвард перейде у Челсі.

В Обамеянга схожа ситуація, тренерський штаб Арсенала вже два місяці не підпускає його до основи через порушення режиму.

Трансферний дедлайн, зима 2022: українського дуету в АПЛ не буде, Обамеянг і Барселона прогресують, шанс Дембеле