Челсі узгодив контракт з Усманом Дембеле до літа 2026-го, повідомляє ABC.es.

Обамеянг з ганьбою повернеться в Арсенал – перемовини з Барселоною провалились

Попри принципову домовленість між сторонами, перемовини ще не завершені, джерело оцінює можливість трансферу на 99%. Барселона також підтримує перехід 24-річного француза, який вже кілька тижнів відсторонений від команди Хаві.

За інформацією Planeta Barça, каталонці можуть підсилитись взамін атакувальним півзахисником Челсі Хакімом Зієшем. Між клубами тривають інтенсивні перемовини, щоб завершити угоду до закриття трансферного вікна.

Трансферний дедлайн, зима 2022: провал Барси з Обамеянгом і остання можливість позбутись Дембеле, активізація Ювентуса