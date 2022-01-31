"Подписание Обамеянга? Похоже, что мы сегодня закроем это соглашение. Будущее Дембеле? Было предложено несколько вариантов, окончательное решение за ним, согласится ли он перейти в английский клуб", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

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Усман уже несколько недель не попадал в заявку каталонцев, Хави отстранил француза от команды из-за нежелания подписывать контракт на условиях клуба. По данным СМИ, форвард перейдет в Челси.

У Обамеянга схожая ситуация, тренерский штаб Арсенала уже два месяца не подпускает его к основе из-за нарушения режима.

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