Лапорт оценил ситуацию с трансферами Обамеянга и Дембеле
Президент Барселоны Жоан Лапорт сообщил последние новости из лагеря каталонцев.
"Подписание Обамеянга? Похоже, что мы сегодня закроем это соглашение. Будущее Дембеле? Было предложено несколько вариантов, окончательное решение за ним, согласится ли он перейти в английский клуб", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
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Усман уже несколько недель не попадал в заявку каталонцев, Хави отстранил француза от команды из-за нежелания подписывать контракт на условиях клуба. По данным СМИ, форвард перейдет в Челси.
У Обамеянга схожая ситуация, тренерский штаб Арсенала уже два месяца не подпускает его к основе из-за нарушения режима.
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