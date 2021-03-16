Помпезне повернення Жоана Лапорти в крісло президента іспанської Барселони може обернутися гучним фіаско з втратою функціонером здобутих повноважень.

Новообраний очільник "блаугранас" наразі не надав інвестиційних гарантій на понад 124 млн євро, стверджує Sport.es.

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Команда Лапорти перед його вступом на посаду повинна гарантувати надходження у розмірі 15 % клубного бюджету. Перед дедлайном 17 березня дефіцит інвестиційного пакету складає орієнтовно 70 млн у євровалюті. Така ситуація виникла через розбіжності Лапорти з компанією Audax Renovables.

Підприємство в галузі відновлювальної енергетики в обмін на гроші хоче отримати посаду віце-президента Барси з фінансових питань для свого директора Едуара Ромеу. Натомість Лапорта побоюється, що після такого призначення втратить левову частку влади, та почав роботу над альтернативними варіантами фінансування.

До слова, якщо новий президент каталонців не знайде гроші, то "блаугранас" знову керуватиме тимчасова адміністрація на чолі з Карлесом Тускетсом. Саме вона призначить нові президентські вибори.

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