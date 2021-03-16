Помпезное возвращение Жоана Лапорты в кресло президента испанской Барселоны может обернуться громким фиаско с потерей функционером полученных полномочий.

Новоизбранный глава "блаугранас" пока не предоставил инвестиционных гарантий на свыше 124 млн евро, утверждает Sport.es.

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Команда Лапорты перед его вступлением в должность должна гарантировать поступления в размере 15 % клубного бюджета. Накануне дедлайна 17 марта дефицит инвестиционного пакета составляет ориентировочно 70 млн в евровалюте. Такая ситуация возникла из-за разногласий Лапорты с компанией Audax Renovables.

Предприятие в области возобновляемой энергетики в обмен на деньги хочет получить должность вице-президента Барсы по финансовым вопросам для своего директора Эдуара Ромеу. В свою очередь Лапорта опасается, что после такого назначения потеряет львиную долю власти, и начал работу над альтернативными вариантами финансирования.

К слову, если новый президент каталонцев не найдет деньги, то "блаугранас" вновь будет руководить временная администрация во главе с Карлесом Тускетсом. Именно она назначит новые президентские выборы.

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