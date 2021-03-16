Мессі відкрив рахунок розкішним ударом від поперечини, а Грізманн намагався не відставати – француз поцілив у дев'ятку зі ще більшої відстані. Перед свистком на перерву Рафа Мір заробив дуже сумнівний пенальті і сам його реалізував.

Барселона розгромила Уеску завдяки феєрії Мессі та шедевру Грізманна – каталонці підібрались до Атлетіко

По перерві Барселона не залишила Уесці жодних надій на камбек. Захисник Мінгеса відзначився дебютним голом за першу команду "блаугранас", а Мессі оформив дубль. Також вартий уваги ганебний промах Міра з 30 сантиметрів – форвард гостей намагався грудьми ефектно занести м'яч у ворота, але примудрився "пробити" над поперечиною.